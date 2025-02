Corinthians defende tabu histórico contra times venezuelanos por classificação na Libertadores

A única vez que o Corinthians não saiu vitorioso diante de um venezuelano foi em 2012. Na oportunidade, a equipe empatou por 1 a 1 com o Deportivo Táchira, fora de casa. Depois, no Pacaembu, o Timão goleou o mesmo rival por 6 a 0, resultado este que embalou o elenco rumo à inédita conquista da América naquele ano.

Já o último encontro com um adversário do país sul-americano foi em 2019. O time do Parque São Jorge, na ocasião, superou o Deportivo Lara por 2 a 0, em duelo pela Sul-Americana.

Após um hiato de mais de cinco anos, o Corinthians volta a medir forças com um representante do futebol venezuelano nesta quarta-feira. O confronto com a Universidad Central está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.

O duelo será disputado em partidas de ida e volta. Se o empate persistir no placar agregado, a definição será nos pênaltis. O vencedor do embate enfrentará na próxima fase o Barcelona de Guayaquil ou o El Nacional em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Veja o retrospecto detalhado do Corinthians contra venezuelanos: