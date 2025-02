Ceará vence o Sergipe e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Ceará venceu o Sergipe por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, na Arena Batistão. Pedro Henrique e Diego balançaram as redes para os visitantes.

Assim, o Ceará vai enfrentar o Parnahyba, do Piauí, ou o Confiança, do Sergipe, na segunda fase. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília). Por sua vez, o Sergipe dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Ceará volta a campo no sábado, dia 3 de março, contra o Horizonte ou Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Por sua vez, o Sergipe enfrenta o Guarany, às 16h deste sábado, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Sergipano, na Arena Batistão.