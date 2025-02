Bruno Henrique valoriza apoio da torcida e diz que Inter está focado por título

Nesta quarta-feira, o volante Bruno Henrique comentou sobre a sua recente boa fase com a camisa do Internacional, as expectativas para a reta final do Campeonato Gaúcho e valorizou o apoio da torcida colorada.

Além disso, exaltou o trabalho do técnico Roger Machado. O volante também disse acerca de sua titularidade no Colorado, enquanto Thiago Maia negocia com o Santos.