Borussia Dortmund empata com o Sporting e avança às oitavas de final da Champions

Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund empatou com o Sporting por 0 a 0, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, disputado no Signal Iduna Park. Ganhador da partida de ida por 3 a 0, o clube alemão avança no resultado agregado.

