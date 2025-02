Auxiliar lamenta distração do São Paulo contra a Ponte: "Pagamos caro"

O auxiliar técnico do São Paulo, Maxi Cuberas, responsável por comandar a equipe nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista, saiu de campo frustrado com a derrota por 2 a 1, de virada. Após a partida, o "braço direito" do técnico Luis Zubeldía comentou sobre a falta de atenção da equipe no início do segundo tempo, período em que o rival construiu o resultado.

"Foi mais no início do segundo tempo que acabamos indo mal, Não creio que fomos ruins todo o jogo. O jogo estava controlado, nos sentimos mais confortáveis com que estávamos propondo. Terminamos o primeiro tempo ganhando opor 1 a 0 e não sei se voltamos mais confiantes [para o segundo tempo], mas estávamos distraídos. Lamentavelmente, pagamos caro, porque em 15 minutos eles viraram o placar", disse Maxi Cuberas.

Apesar de ter saído na frente graças a um gol de Calleri no fim do primeiro tempo, o São Paulo não produziu o suficiente para construir um placar elástico dentro de casa. O time teve muitas dificuldades para encontrar espaços diante da retranca da Ponte Preta e o azar de as únicas investidas adversárias terem contado com a sorte.