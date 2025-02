Athletico-PR defende uso do gramado sintético e afirma que decisão independe da "resistência cultural"

Confira o comunicado completo publicado pelo Athletico-PR

Desde a tarde de ontem, o Athletico Paranaense tem acompanhado as repercussões sobre as postagens dos atletas que se posicionaram contra os gramados sintéticos.

O clube respeita a opinião destes atletas, mas acredita que a discussão deve ser mais abrangente e questionar a qualidade de todos os gramados do futebol brasileiro (naturais ou sintéticos). Constantemente, o Athletico visita adversários que oferecem campos de jogos com gramados impraticáveis ao futebol e que oferecem riscos à segurança dos atletas.

Em 2016, de maneira pioneira no Brasil, o Athletico optou pela alteração do gramado da Ligga Arena com o principal objetivo de propiciar o melhor campo de jogo aos atletas. O gramado sintético oferece muito mais estabilidade e homogeneidade durante o período da partida e ao longo das competições.

Desde a implementação do gramado sintético, os testes de qualidade para certificação do gramado são realizados por laboratório especializado, homologado pela FIFA. A certificação FIFA QUALITY PRO (o mais alto nível de certificação FIFA) foi concedida e renovada em todos os anos, sendo as exigências cada vez maiores.

Ainda, é importante ressaltar que não há estudos científicos que comprovem aumento de riscos de lesões em gramados sintéticos. Inclusive, o Athletico tem se destacado pelo baixo número de lesões comparado às outras equipes, de acordo com levantamento feito e divulgado anualmente pelo ge.globo.com.