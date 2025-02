Aos 32 anos, Glaucia celebra sua primeira convocação para a Seleção Brasileira

Revelada pelo São Bernardo e com passagens pelas Seleções de base, ao longo da carreira Glaucia defendeu Centro Olímpico, Jeonbuk (Coreia do Sul), São Caetano, São José, Iranduba, Sport e KSPO (Coreia do Sul). A atleta conviveu com graves lesões e problemas fora de campo.

"Eu tive três lesões de LCA, mas a maior dificuldade foi, sem dúvida, na Coreia do Sul. Foi onde eu entrei em depressão, que mudou meu corpo completamente. Quem me conhecia antes de 2011 sabe o quanto eu era forte fisicamente, mas na Coreia, eu estava dormindo duas horas por dia e treinando intensamente. Minha alimentação não era adequada. Foi um momento muito difícil. Eu pedia para ir embora todos os dias", contou.

Recentemente, jogou no Santos e São Paulo, até se transferir para o Flamengo em janeiro de 2024. Agora, Glaucia foi convocada por Arthur Elias para um período de treinos, entre os dias 17 e 26 de fevereiro, no Centro de Treinamento Almirante Heleno Nunes, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

"O Arthur Elias é muito ofensivo e ataca com muitas atletas, o que facilita para quem é atacante ou meia. Mas o time também tem um poder muito grande de voltar para marcar. Aqui, ele joga com uma nove centralizada. Isso é muito importante porque também sei fazer, assim como consigo me adaptar a ser meio-campo. Eu tenho muito arranque de 30 metros. Consigo me dar bem tanto para ser uma central quanto para ajudar com passe e com infiltração", analisou Glaucia.