Alvo do Botafogo, treinador Vasco Matos renova com o Santa Clara de Portugal

O Santa Clara, de Portugal, anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o treinador Vasco Matos, alvo do Botafogo, por mais uma temporada. Com isso, o técnico permanece no clube português até junho de 2027.

"Vasco Matos até 2027! Que venham mais jornadas repletas de conquistas, dedicação e muita paixão pelos Açores", escreveu o Santa Clara nas redes sociais.