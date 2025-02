Zverev vence Bu Yunchaokete e enfrenta carrasco de brasileiro nas oitavas do Rio Open

Nesta terça-feira, pela fase 16-avos de final do Rio Open, o alemão Alexander Zverev (nº2 do mundo) superou o chinês Bu Yunchaokete (nº69) por 2 sets a 0 e avançou às oitavas. As parciais na quadra Quadra Guga Kuerten foram de 7-6 (7-4) e 6-4.

Agora, o número 2 do ranking ATP enfrenta, nas oitavas de final, Alexander Shevchenko, que venceu o brasileiro



Felipe Meligeni Alves por 2 sets a 0 na fase anterior, em partida disputada na última segunda-feira.