Zverev e Monteiro buscam vaga nas quartas de final do Rio Open

Na Quadra 1, a dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo estreia no Rio Open contra os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

O argentino Sebastian Baez, atual campeão do ATP 500 carioca, reedita a final do ano passado contra o compatriota Mariano Navone logo em seguida na Quadra 1.

Na tentativa de se sagrar o primeiro tenista a conquistar duas vezes o maior torneio da América do Sul em simples, o argentino Sebastian Baez estreou com vitória nesta terça-feira, superando na primeira rodada o compatriota Roman Burruchaga, com parciais de 6/3 e 7/5.

"Mais que defesa do título, encaro como uma semana nova, começo do zero. Estou feliz de ter vencido um jogo difícil. Gosto de jogar aqui no Rio, lugar que venho mesmo de férias, mesmo não sendo brasileiro me sinto local por aqui. Não sinto pressão extra por estar defendendo título", completou Baez.