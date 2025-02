Wendell vive expectativa de ser relacionado pela 1ª vez no São Paulo

Atualmente Enzo Díaz é o titular da lateral esquerda do São Paulo. O jogador foi contratado por empréstimo junto ao River Plate e conquistou o técnico Luis Zubeldía, se adaptando bem ao futebol brasileiro e correspondendo prontamente com boas atuações.

Wendell, entretanto, é uma contratação do presidente do São Paulo, Julio Casares, que iniciou a aproximação ao jogador ainda na Copa América do ano passado, nos EUA, em que foi chefe da delegação da Seleção Brasileira, e o lateral esquerdo, à época no Porto, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar o torneio.

A introdução de Wendell no time do São Paulo nestas rodadas finais da primeira fase do Campeonato Paulista, com o clube já classificado para as quartas de final, é importante também para que o lateral esquerdo possa pegar ritmo de jogo antes da fase decisiva da competição.