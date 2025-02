Vasco vence o União Rondonópolis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Vasco da Gama está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Cruzmaltino venceu o União Rondonópolis por 3 a 0, em duelo da primeira fase do mata-mata nacional. O artilheiro Vegetti fez, de pênalti, o primeiro gol, enquanto Rayan e Hugo Moura completaram o placar.

O triunfo trouxe alívio ao clube de São Januário, que vinha de quatro partidas sem vitórias. O Vasco conhecerá o adversário da segunda fase somente no dia 26 de fevereiro, quando Barcelona-RO e Nova Iguaçu-RJ se enfrentarão no Estádio Portal da Amazônia, na cidade de Vilhena, Rondônia.

O próximo compromisso do Vasco será neste domingo diante do Botafogo, em partida que decidirá a classificação das duas equipes às semifinais do Campeonato Carioca.