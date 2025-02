Vasco acerta se acerta com o atacante Nuno Moreira e aguarda liberação de clube, diz jornal

Nesta terça-feira, o Vasco chegou a um acordo com o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. Agora, o Cruzmaltino espera finalizar o negócio com o clube português para fechar a contratação do jogador.

Para garantir a chegada de Nuno Moreira, o Vasco vai precisar desembolsar cerca de R$ 20,9 milhões, segundo a Itatiaia. O Casa Pia espera que o Cruzmaltino apresente garantias de que irá honrar com o compromisso financeiro, uma vez que ainda não pagou ao clube português tudo o que deve pelo negócio do brasileiro Clayton Silva.

No entanto, as negociações estão avançadas e existe otimismo por parte do clube carioca, ainda segundo a Itatiaia. O atacante de 25 anos vai assinar um contrato de três temporadas e fica no Vasco até o final de 2028.