Universidad Central x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Corinthians faz sua estreia na Copa Libertadores de 2025 nesta quarta-feira, diante da Universidad Central. O jogo, válido pela ida da segunda fase da competição, está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas.

A equipe do Parque São Jorge atravessa ótima fase e iniciou muito bem o Campeonato Paulista. Já classificado à próxima fase, o Timão lidera o Grupo A e também a tabela geral do torneio, com 26 pontos conquistados em 11 jogos.

Na última rodada do Estadual, o técnico Ramón Díaz utilizou apenas reservas e viu o time empatar com a Portuguesa, por 2 a 2, no Pacaembu.