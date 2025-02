Universidad Central-VEN x Corinthians: veja onde assistir ao duelo pela segunda fase da Libertadores

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo primeiro jogo da segunda fase preliminar da Libertadores, o Corinthians visita o Universidad Central-VEN, no Estádio Olímpico de la UCV. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+ transmitirão a partida.

No último sábado, o Timão empatou com a Portuguesa por 2 a 2, em seu retorno ao Mercado Livre Arena Pacaembu. Com o resultado, o Corinthians segue na liderança do grupo A do Campeonato Paulista, com 26 pontos, dez a mais em relação ao Mirassol.