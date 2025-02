Tiquinho cita críticas de botafoguenses para deletar protesto contra gramado sintético

"Por outro lado, fui chamado de 'ingrato' por torcedores do Botafogo, clube que tenho enorme carinho. Com isso, resolvi apagar e ficar de fora de um debate que pode gerar algum tipo de polêmica. Clubes e entidades com certeza irão tomar a melhor decisão para nós atletas", ampliou.

Vários jogadores do futebol brasileiro, como Neymar (Santos), Lucas (São Paulo), Thiago Silva (Fluminense), Memphis Depay (Corinthians), Bruno Henrique (Flamengo), Gabigol e Dudu (ambos do Cruzeiro), publicaram em suas redes sociais a mensagem "futebol é natural, não sintético", seguido por um texto sobre o assunto.

Nos últimos anos, o gramado sintético passou a ser utilizado no estádio de três clubes brasileiros da elite: Allianz Parque (Palmeiras), Nilton Santos (Botafogo) e Ligga Arena (Athletico-PR), este último rebaixado à Série B no fim de 2024. Agora, o Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista, também foi reinaugurado com um campo artificial.

O Palmeiras, dono de um estádio com gramado sintético, se posicionou e definiu as críticas como "rasas e sem base científica".