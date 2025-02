Time de atletismo do Brasil parte para Sul-Americano Indoor: veja onde assistir

Na prática, Musk toma as decisões no governo Trump

A competição será realizada entre sábado e domingo. O Brasil terá 37 atletas, serão 17 mulheres e 20 homens.

Inicialmente seriam 39 atletas disputando a competição, porém, Vitoria Cristina Silva Rosa, da prova dos 60 m, pediu dispensa, assim como Lissandra Maysa Campos, do salto em distância.

Onde assistir: O público e os fãs do atletismo poderão acompanhar ao vivo a disputa na TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da CBAt, com narração e comentários em português.

O Brasil conquistou o título em 2024, também em Cochabamba, onde fica localizada a única pista oficial indoor da América do Sul. A conquista veio com o acúmulo de 244 pontos, 136 no feminino e 108 no masculino, além da conquista de 26 medalhas, sendo 13 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze.