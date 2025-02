Thiago Wild perde para espanhol e é eliminado na estreia do Rio Open

Nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Rio Open, Thiago Wild duelou com o espanhol Jaume Munar na Quadra Guga Kuerten e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 0/6.

Com o resultado negativo, o brasileiro se despediu precocemente do torneio. Do outro lado, Munar avançou às oitavas de final e, agora, encara quem avançar do duelo entre o chileno Tomas Barrios e o português Jaime Faria. O jogo acontece nesta terça-feira, às 17h40 (de Brasília).