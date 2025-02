Seleção Brasileira abre treinos no Uruguai antes da última janela das Eliminatórias da Americup

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira masculina de basquete fez seu primeiro treino no Uruguai antes da última janela das Eliminatórias da Americup. Sob o comando do treinador croata Aleksandar Petrovic, o time trabalhou na capital Montevidéu e, no dia 20, seguirá para Paysandú, no interior do país, onde enfrentará os donos da casa. Já classificada, a Seleção também enfrentará o Panamá nesta fase.

"Vencer jogos em casa é mais fácil. Você tem a torcida, o ambiente, tudo favorece. Agora, são nesses jogos fora de casa, com torcida contra e pressão, que você cresce como equipe e jogador. Queremos ganhar essas partidas da última janela com a defesa", afirmou o técnico Aleksandar Petrovic.

A Americup 2025 acontecerá em agosto, na Nicarágua, e o Brasil buscará o título que ficou perto de obter em 2022. Na ocasião, o basquete brasileiro ficou com o segundo lugar em Recife, no Geraldão, ao ser batido por 74 a 73 pela Argentina, em um duelo muito disputado.