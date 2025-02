São Paulo x Ponte Preta: veja informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo recebe a Ponte Preta, no Morumbi. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

No último domingo, o Tricolor empatou com o Palmeiras por 0 a 0, em duelo válido pela décima rodada do Estadual, no Allianz Parque.

O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Estadual e precisa somente confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C. Uma vitória contra a Ponte Preta garantirá a primeira colocação da chave independentemente dos outros resultados.