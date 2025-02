São Paulo encerra preparação para enfrentar a Ponte Preta pelo Paulista

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar a Ponte Preta, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta quarta, no Morumbi, a partir das 19h30 (de Brasília).

Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o elenco do Tricolor realizou atividades físicas e com bola. Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver os atletas que haviam recebido folga no treino seguinte ao clássico diante do Palmeiras.

Oscar e Lucas podem ser os únicos dois jogadores titulares do São Paulo a começar jogando. Os dois atletas foram acionados somente no segundo tempo do clássico, sendo preservados pela comissão técnica por terem atuado nos três jogos anteriores como titulares.