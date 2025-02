Santos x Noroeste: veja informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

A conta para que isso se concretize é simples. O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que pelo menos dois concorrentes do grupo sejam derrotados. Se este cenário virar realidade, o Peixe alcançaria 15 pontos e poderia, no máximo, perder a liderança da chave.

O técnico Pedro Caixinha volta a contar com o zagueiro Luan Peres, que cumpriu suspensão na última partida. O atacante Gabriel Veron, que já treina com o elenco, pode pintar como novidade.

Do outro lado, o Noroeste está com sete pontos, na terceira colocação do Grupo C, que tem o São Paulo como líder, com 16, e o Novorizontino na vice-liderança, com 15. O lanterna é o Água Santa, com seis.

O clube de Bauru tem apenas uma vitória no Paulistão, conquistada na primeira rodada. Desde então, são quatro empates e cinco derrotas.

