Santos terá novos planos para torcedores e atualiza preços do Sócio Rei

O programa de sócio-torcedores do Santos passará por mudanças. Em sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, a diretoria do Peixe apresentou novos valores e planos para os conselheiros, que aprovaram as novidades. A Gazeta Esportiva teve acesso ao documento.

Até então, os santistas contavam com três opções: Black, Gold e Silver. Ainda há a Santos Mais Popular, que é um cadastro gratuito obrigatório para quem quer comprar ingressos.