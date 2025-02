Rafael celebra vaga do São Paulo nas quartas e prega foco na reta final do Paulista

Nesta terça-feira (18), no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar a Ponte Preta, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Após os trabalhos, o goleiro Rafael comemorou a classificação antecipada às quartas do estadual e se mostrou empenhado em garantir o máximo de pontos possíveis para que a equipe consiga jogar as partidas do mata-mata em casa.

"Foi o nosso primeiro objetivo a ser conquistado, é claro que nós temos vários objetivos a conquistar, a gente quer ser campeão, mas para que a gente possa ser campeão a gente precisa cumprir esses objetivos. Essa classificação foi importantíssima, e agora nós temos ainda mais dois jogos para tentarmos subir o máximo na tabela para que possamos levar os próximos jogos para a nossa casa, onde somos muito fortes junto ao nosso torcedor", declarou Rafael ao SPFC play.

No último domingo, o Tricolor empatou com o Palmeiras por 0 a 0, em duelo válido pela décima rodada do Estadual, no Allianz Parque.