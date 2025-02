Protocolo de concussão da CBF chega à Copa do Brasil a partir desta temporada

"Essa regra foi utilizada em 2024 nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, fase final do Brasileirão Feminino A1 e nas fases finais da Copa do Brasil e agora, depois de todo o protocolo muito bem alinhado e dos resultados obtidos, ela será estendida para todas as competições da CBF, trabalhando pela integridade física dos atletas", afirmou O Dr. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF (CMCD)

"Felizmente temos a experiência de ter sido a primeira confederação a apresentar e aplicar realmente esse protocolo do qual nós, da Comissão Médica da CBF, participamos ativamente", completou.