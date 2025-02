Por conta do calor, FERJ tenta mudar horários dos jogos da última rodada do Carioca

NOTA OFICIAL

Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão (+) pic.twitter.com/lHRFzdEYzK

? FERJ (@FFERJ) February 17, 2025

No próximo final de semana, serão disputados os seis jogos da 11ª e última rodada do Campeonato Carioca. No sábado (22/02), às 16h30 (de Brasília), o Flamengo recebe o Boavista, no Maracanã, e o Boavista encara o Volta Redonda, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

Já no domingo (23/02), três jogos estão previstos para começar às 16 horas: o clássico entre Vasco e Botafogo, em São Januário, a partida entre Fluminense e Bangu, no Maracanã, e o duelo entre Nova Iguaçu e Madureira, no Estádio Jânio Moraes.

Sampaio Corrêa-RJ e Portuguesa-RJ fecham a rodada, às 18h45, no Estádio Lourival Gomes de Almeida.