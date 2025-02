Palmeiras vê opções diminuírem por sequência de lesões enquanto Abel tenta achar opções em elenco enxuto

Um dos apontamentos feitos pelo técnico Abel Ferreira após o empate do Palmeiras sem gols com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, no último domingo, foi a falta de profundidade de seu elenco, que atualmente conta com 24 jogadores da equipe principal mais cinco do sub-20, parte do grupo de apoio. O treinador tem visto suas opções diminuírem com a sequência de lesões que a equipe vive.

No último domingo, o Verdão perdeu o meio-campista Mauricio por luxação no ombro direito. O jogador foi substituído logo aos três minutos do Choque-Rei depois de um encontrão com Ruan e deixou o gramado chorando. Após os exames realizados na reapresentação, foi detectada um luxação e necessidade de cirurgia, que será realizada nos próximos dias.

Além disso, o clube comunicou também um problema físico do zagueiro Gustavo Gómez. O capitão deixou o gramado do Allianz Parque com dores na perna esquerda no fim do jogo e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.