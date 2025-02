Palmeiras tem o melhor retrospecto em clássicos na primeira fase do Paulistão; confira balanço

Depois do Choque-Rei no último domingo, todos os clássicos da primeira fase do Campeonato Paulista de 2025 já foram disputados. Com isso, o Palmeiras teve o melhor retrospecto contra os rivais, com 55,5% de aproveitamento.

No primeiro clássico da competição, o Verdão venceu o Santos, na terceira rodada, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Em seguida, a equipe do técnico Abel Ferreira empatou com o Corinthians, na sétima rodada, em 1 a 1, no Allianz Parque. E, neste domingo, ficou no empate sem gols diante do São Paulo, pela décima rodada, novamente na casa palmeirense.