Palmeiras se posiciona após manifesto de jogadores brasileiros contra grama sintética: "Críticas rasas"

O gramado do Allianz Parque passou por reforma no primeiro semestre do último ano. A obra consistiu na retirada do composto termoplástico e adição de uma cortiça, que deixa o gramado mais próximo à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

Por fim, o Palmeiras colocou-se à disposição para discutir os gramados dos campos do futebol brasileiro, respeitando a manifestação dos jogadores. Por outro lado, considerou as críticas "rasas e sem base científica".