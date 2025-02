Oscar e Lucas podem ser únicos titulares do São Paulo a enfrentar a Ponte Preta

Justamente por isso, a tendência é que o técnico Luis Zubeldía inclua os dois principais nomes do elenco no time que enfrentará a Ponte Preta quarta-feira. A não ser que o treinador argentino prefira dar um descanso ainda maior à dupla já visando o mata-mata do Paulistão.

O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Estadual e precisa somente confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C. Uma vitória contra a Ponte Preta garantirá a primeira colocação da chave independentemente dos outros resultados.

Depois de encarar a Ponte Preta, o São Paulo fecha a campanha da primeira fase do Paulistão contra o São Bernardo, domingo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC.