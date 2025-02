"Não foi meu momento", admite João Fonseca após noite de erros e eliminação no Rio Open

No primeiro set, Alexandre Muller dominou João Fonseca, vencendo por 6-1 em apenas 28 minutos. Fonseca cometeu 10 erros não forçados, enquanto Muller teve apenas cinco. Muller quebrou o saque de Fonseca logo no início e abriu 4 a 0, vencendo sem dificuldades, apesar da resistência do brasileiro em salvar set points e conquistar seu único game.

Já no segundo set, a partida foi mais equilibrada. Fonseca começou bem, mas seguiu cometendo erros cruciais, como dupla falta e bolas fora. Muller, mais consistente, aproveitou as falhas de Fonseca e, no tie-break, brilhou com boas jogadas e uma curtinha decisiva. Muller venceu o tie-break por 7-4, fechando o jogo em 2 a 0.

Agora, Alexandre Muller pega, nas oitavas de final, o argentino Tomás Etcheverry, que bateu por 2 sets a 0 o também francês Corentin Moutet.