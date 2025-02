Mauricio revive drama no Palmeiras com nova lesão no ombro direto; veja período estimado da recuperação

O meio-campista Mauricio tomou um banho d'água fria no último domingo ao sofrer uma luxação no ombro direito. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias e, portanto, vira desfalque para o Palmeiras por um período. Ele vinha sendo um dos destaques do time no ano, em termos de desempenho e de número, com cinco gols e uma assistência.

Ruim para ambos lados. Individualmente, Mauricio revive um drama semelhante ao qual lidou no Internacional em 2023. Em maio daquele ano, o meia sofreu uma luxação no ombro direito, mas não passou por procedimento cirúrgico. Ele ficou afastado do time por pouco mais de um mês.

No dia 5 de maio de 2023, o Palmeiras viu o zagueiro Murilo deslocar o ombro direito em um duelo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e sofrer uma luxação no local. Por conta disso, passou por cirurgia no dia 7 do mesmo mês e começou o processo de transição física no dia 14 de junho, voltou a ser relacionado no dia 21, mas só ganhou nova chance no gramado no dia 2 de julho, cerca de dois meses depois.