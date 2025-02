Jorge Jesus revela conversa com Neymar após jogos do Santos

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita, voltou a falar sobre Neymar, seu ex-comandado no futebol árabe. Apesar das polêmicas entre os dois, o treinador deixou claro que mantém contato com o craque e está na torcida por sua evolução com a camisa do Santos.

"Acompanho os jogos do Neymar. Tenho falado sempre com ele depois dos jogos, estou feliz que ele esteja recuperando aquilo que era como jogador e também por estar no país dele, com as pessoas que gostam dele, então estou feliz por isso", disse o comandante português, em entrevista coletiva.

Neymar retornou ao Brasil para recuperar a alegria de jogar, após passar por uma longa recuperação de uma lesão no joelho. O atacante chegou a dizer que ficou chateado com Jorge Jesus por comentários sobre as suas condições físicas.