Goleira Lorena recebe prêmio por destaque nas Olimpíadas de Paris

"A defesa mais importante foi aquele pênalti contra a França, foi num momento muito decisivo do jogo", afirmou Lorena.

Edson Junior, treinador de goleiras da Seleção, expressou sua felicidade ao ver a atleta receber o prêmio.

"Fiquei muito feliz com tudo que aconteceu na Olimpíada, com a participação da Lorena e como ela pôde ajudar a Seleção a conquistar um dos nossos objetivos, que era o de ver a Seleção respeitada novamente no cenário mundial. A gente sabe que para chegar nesse momento é preciso contar com as goleiras, que têm de estar prontas para fazer a diferença quando for necessário. Estou muito satisfeito com o trabalho das goleiras da Seleção de um modo geral. Quem joga representa o trabalho de todas as goleiras, somos um grupo", comentou Edson.