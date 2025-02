Felipe Anderson sofre em readaptação ao futebol brasileiro no Palmeiras após longa sequência na Itália

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras em julho do último ano depois de 11 anos na Europa, sendo três deles na Lazio, da Itália, de forma consecutiva. Pelo Verdão, em 2o24, ele disputou 24 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Na equipe italiana, o meia teve uma longa sequência de 151 partidas.

Depois do empate sem gols contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira fez uma avaliação sobre seu elenco e analisou os entregues ao Departamento Médico. O treinador citou a adaptação ao futebol brasileiro para falar sobre a situação de Felipe Anderson.

"Temos um elenco curto e infelizmente temos três jogadores lesionados. Vamos ter que esperar, mas vão nos ajudar, como o Paulinho. Temos o Felipe Anderson que infelizmente este ano, as coisas não lhe correram tão bem no que diz a respeito da capacidade física. Para vocês verem como o futebol é cruel com os jogadores, estamos falando do jogador que mais jogos fez na Itália e chega ao futebol brasileiro, para se adaptar a essa maratona de jogos está tendo dificuldades, tendo problemas físicos e isso logicamente deixa o elenco mais curto ainda", disse o treinador.

Felipe Anderson vive a expectativa de voltar a ficar à disposição de Abel. Na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira, o meia aqueceu com o grupo e trabalhou à parte no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. O atleta será reavaliado para saber pode disputar o duelo contra o Botafogo-SP, que acontece nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Paulistão.