Ex-Palmeiras, Felipe Melo discursa contra gramado sintético e diz: "Prejudicial ao atleta"

O ex-jogador Felipe Melo acatou o movimento de alguns atletas do futebol brasileiro e se posicionou contra o gramado sintético no Brasil. Nesta terça-feira, um grupo de jogadores, que conta com Neymar, por exemplou, pediu o fim da grama artificial nos estádios. Ex-Palmeiras, Felipe relembrou o período que atuou no sintético e reforçou o discurso de ser "prejudicial ao atleta".

"Muita gente me perguntando sobre os protestos que os atletas estão fazendo sobre a grama natural e o sintético. Eu joguei durante muito tempo da minha vida sintético quando eu jogava no Palmeiras. E óbvio que o sintético é outro jogo, além de ser ao meu modo de pensar, prejudicial ao atleta. Eu paguei muito por isso. Tive lesões importantes. Posteriormente, quando eu fui jogar um jogo contra o Botafogo lá no Engenhão, com 10 minutos de jogo, eu também machuquei no sintético. Então, eu já vinha há muitos anos falando que eu sou da grama natural, prefiro a grama natural", disse.

Felipe Melo anunciou sua aposentadoria dos gramados em janeiro deste ano após encerrar sua passagem pelo Fluminense. O ex-volante defendeu o Palmeiras entre os anos de 2017 a 2021. Assim atuou no Allianz Parque, que instalou o sintético em 2020, por dois anos. Pelo Verdão, ele disputou 225 jogos e conquistou cinco títulos: um Campeonato Brasileiro (2018), um Campeonato Paulista (2020), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Copa do Brasil (2020).