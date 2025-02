Entenda como Caixinha convenceu Rollheiser a recusar Botafogo e fechar com o Santos

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, foi peça fundamental para a contratação do meia-atacante Benjamín Rollheiser. O treinador conversou com o argentino para convencê-lo a fechar com o Peixe e ajudou a destravar a negociação com o Benfica.

O Alvinegro Praiano enfrentou a concorrência do Botafogo por Rollheiser. Caixinha, contudo, colocou a mão na massa e, através de uma ligação, disse que o time carioca sequer contratou um treinador e que isso poderia prejudicá-lo. O jogador concordou com o argumento do português e decidiu assinar com o Santos.

"Foi muito importante a conversa com o Pedro [Caixinha]. É importante um técnico que queria contar com você. O Botafogo não tinha técnico, e isso é difícil, chegar em um clube que não tem técnico. É contraproducente para um jogador. Foi um dos fatores para que eu viesse para cá", disse Benjamín em entrevista coletiva.