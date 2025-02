Em jogo de seis gols, Benfica empata com Monaco e vai às oitavas da Champions

Nesta terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica empatou com o Monaco por 3 a 3 e garantiu sua vaga nas oitavas da Champions League. Isso porque, na partida de ida dos playoffs, os portugueses triunfaram pelo placar de 1 a 0, no Principado.

Agora, o Benfica aguarda o seu adversário na próxima fase do torneio continental. Por meio de um sorteio, que acontece nesta sexta-feira, o time de Portugal irá saber se encara Barcelona ou Liverpool nas oitavas de final.

O Benfica volta a campo neste sábado, contra o Boavista, pela 23ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz. No mesmo dia, às 13h, o Monaco enfrenta o Lille, no Stade Pierre-Mauroy, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.