De virada, América-RN vence o Confiança pela Copa do Nordeste

O América-RN venceu o Confiança por 2 a 1 nesta terça-feira, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Arena das Dunas. Os gols do triunfo foram marcados por Giva e Thiaguinho, enquanto Neto Oliveira balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o América ocupa a segunda colocação do Grupo B, com sete pontos. Já o Confiança está em sexto lugar, com quatro unidades.

O América-RN volta a campo na quarta-feira, dia 26, contra o União, pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Mirandão. Por sua vez, o Confiança enfrenta o Itabaiana, no Batistão, às 17h de domingo. O confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Sergipano.