Corinthians x Guarani: veja preços e como comprar ingressos para o jogo do Paulistão

O preço dos bilhetes variam entre R$ 70 e R$ 260. Os ingressos podem ser comprados através do site www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

Já classificado, o Corinthians é dono da melhor campanha do Paulistão e também lidera o Grupo A do torneio, com 26 pontos conquistados em 11 partidas.

A tendência é o Timão vá a campo com uma escalação mista ou reserva diante do Guarani. Isso porque o embate será realizado em meio à disputa da segunda fase da Copa Libertadores, contra a Universidad Central. O jogo de ida do confronto está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Caracas.

Veja preços dos ingressos para Corinthians x Guarani, por setor:

Norte - R$ 70,00