Corinthians estreia na Libertadores 2025 contra o Universidad Central; conheça o clube venezuelano

Após grande período em baixa, o clube retornou à elite do futebol venezuelano e, na última temporada, garantiu sua inédita participação na Copa Libertadores ao alcançar a primeira colocação do Torneio Apertura. No momento, o time se encontra na sétima posição do campeonato nacional, com cinco pontos em quatro partidas disputadas.

Corinthians e Universidad Central se enfrentarão pela primeira vez na história. Nos últimos onze jogos, o Alvinegro soma oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A última vez que o Timão atuou na Libertadores foi em 2023, quando se despediu da competição ainda na fase de grupos.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, e o jogo de volta ocorre na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira, também às 21h30.