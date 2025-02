Comissão da Seleção acompanha treino do Santos, e Dorival estará na Vila para ver Neymar

"A gente conversou muito pouco com o Neymar ainda, conversamos com o pessoal que assiste ele durante o dia, e estou gostando de ver. Estou achando-o muito animado. É o que eu falei, ele voltou para a casa dele, está feliz e isso não tem preço, conta muito. E é exatamente em cima disso que estamos vendo, esse recomeço, o que está se fazendo com o Neymar hoje, o que está dando certo. São trabalhos que a gente pretende levar e continuar essa sequência dentro da própria seleção brasileira", ampliou.

O preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos no treino do Santos

Celso Rezende ainda revelou que Dorival Júnior vai estar na Vila Belmiro nesta quarta-feira para acompanhar a partida entre Santos e Noroeste, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h15 (de Brasília).

"Na parte técnica e tática do Neymar eu acho que não existe nem motivo para ninguém avaliar. Ele é acima da curva, é um craque. É lógico que o Dorival deve vir assistir o jogo para ver o desenvolvimento, não só do Neymar, mas do Santos", disse. "Mas a parte técnica e tática do Neymar não se discute", finalizou o preparador.

Neymar não joga pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Pelo Santos são quatro partidas, sendo três como titular, e um gol.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.