Com Universidad Central em vista, relembre as passagens do Corinthians pela pré-Libertadores

O Corinthians se prepara para encarar o Universidad Central-VEN, pela segunda fase da Copa Libertadores de 2025. Este confronto marca mais uma participação do Timão na fase preliminar do torneio continental. Ao longo de sua história, o clube paulista teve três experiências na chamada "pré-Libertadores", com resultados variados.

A primeira incursão do Alvinegro na fase em questão ocorreu em 2011. Na ocasião, o clube paulista enfrentou o Tolima, da Colômbia. Após empate sem gols no Pacaembu, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0 em Ibagué, resultado que culminou em uma eliminação precoce e inesperada.

Já no ano de 2015, o Timão voltou a disputar a fase preliminar, desta vez contra o Once Caldas, também da Colômbia. Diferentemente da experiência anterior, o Alvinegro mostrou superioridade e goleou por 4 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida. No duelo de volta, segurou um empate em 1 a 1 e garantiu sua classificação para a fase de grupos.