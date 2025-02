Com um a mais, Bahia busca empate contra o The Strongest pela segunda fase da Libertadores

O Bahia empatou com o The Strongest, da Bolívia, por 1 a 1 nesta terça-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores, no Estádio Hernando Siles. Sebastián Guerrero foi o autor do gol para os mandantes, enquanto Willian José empatou. O time boliviano ainda contou com a expulsão de Luciano Ursino.

O novo confronto entre as duas equipes acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de empate na partida de volta, a decisão irá para os pênaltis. O classificado enfrentará o Boston River, do Uruguai, ou o Ñublense, do Chile, na próxima fase.

O Bahia volta a campo neste sábado, contra a Juazeirense, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. Por sua vez, o próximo confronto do The Strongest será justamente diante do Bahia.