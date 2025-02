Com Neymar, jogadores reclamam de campos sintéticos no Brasil

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim", destacou o santista.

O gramado sintético começou a ser utilizado nos últimos anos no estádio de três clubes brasileiros na elite: Allianz Parque (Palmeiras), Nilton Santos (Botafogo) e Ligga Arena (Athletico-PR), este último rebaixado à Série B no fim de 2024. Agora, o estádio do Pacaembu, na capital paulista, também reabriu após um período de reforma com um campo artificial.

"Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso onde os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético", destacou Neymar.