Com Neymar em campo, Santos finaliza preparação para receber o Noroeste pelo Paulista

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho (Thaciano) e Guilherme.

O Peixe está na liderança do Grupo B do Paulistão, com 12 pontos, um a mais que Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa. O clube, assim, pode garantir a sua vaga no mata-mata na próxima rodada.

O Santos precisa vencer o Noroeste e torcer para que pelo menos dois concorrentes do grupo sejam derrotados. Se este cenário virar realidade, o time de Pedro Caixinha alcançaria 15 pontos e poderia, no máximo, perder a liderança da chave.

O Alvinegro Praiano recebe o Norusca nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Estadual.