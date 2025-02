Com menções ao Corinthians, Memphis Depay lança EP de quatro faixas ao lado de MC Hariel

O atacante do Corinthians, Memphis Depay, lançou na última segunda-feira mais um projeto de sua carreira musical: o "Falando com as Favelas". O EP conta com quatro faixas e foi gravado em conjunto com o cantor de funk MC Hariel.

O disco é recheado de menções ao Corinthians, tanto nas letras das músicas como também em algumas cenas do videoclipe da canção que dá nome ao EP.

Uma das faixas, por exemplo, é a "Peita do Coringão". Já na música "Falando com as Favelas", Memphis aparece com camisas do Timão, além de carregar uma bandeira do clube em determinado momento do clipe.