Com gol de Marcos Leonardo, Al-Hilal vence e garante liderança na Champions Asiática

O Al-Hilal venceu nesta terça-feira o Al-Wasl dos Emirados Árabes, no Zabeel Stadium por 2 a 0, em confronto válido pela última rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro Marcos Leonardo marcou o primeiro gol e Al-Dawsari ampliou para os sauditas.

Com a vitória, a equipe de Doha garante a primeira colocação do grupo A, com 22 pontos conquistados em oito partidas. Nas oitavas de final, irão enfrentar o Pakhtakor, do Uzbequistão.

A equipe dos Emirados Árabes termina a primeira fase em quinto lugar com 11 pontos. Na próxima etapa, vai jogar contra o Al-Sadd, do Catar, do brasileiro Claudinho.