Palmeiras treina para 'final' no Paulistão com Felipe Anderson em campo

Na tarde desta terça-feira (18), o Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (20), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos específicos no último terço do gramado e enfrentamentos de seis contra seis em campo reduzido com objetivos traçados pela comissão.

O meia-atacante Felipe Anderson, que vem sendo desfalque no Palmeiras, foi a campo e participou do treino com o elenco. O atleta vinha em processo de transição física após se recuperar de dores no púbis. Nas últimas semanas, vinha trabalhando à parte no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.