Campeões do Sul-Americano sub-20 agradecem por apoio de Neymar e Vinícius Júnior

Campeões do Sul-Americano sub-20, os integrantes da Seleção da categoria gravaram um vídeo de agradecimento a jogadores do time principal que ofereceram apoio ao longo do torneio, como o técnico Dorival Júnior, o goleiro Alisson, o lateral direito Danilo e os atacantes Rodrygo, Vinicius Júnior e Neymar.

No vídeo, o meia Pedrinho, camisa 10 e capitão da Seleção, falou como representante do elenco. "Em nome do grupo, só queria agradecer a vocês pelo tempo que tiraram para a gente para passar uma mensagem. Porque vocês são referências para todos nós aqui. Graças a Deus, a gente pôde ser campeão", declarou.